Погребняк считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— В чемпионской гонке РПЛ после одного тура может все измениться. Кто-то потеряет очки, и «Спартак» с ЦСКА максимально приблизятся. Борьба за чемпионство идет среди четырех команд, — сказал Погребняк.

— Верите, что «Зенит» сохранит такую же форму, как в игре с «Краснодаром»?

— «Зенит» — опытная команда с чемпионскими амбициями. Сине-бело-голубые вышли на важнейший матч года и не оставили шансы «Краснодару». Для меня команда Семака — главный претендент на титул.

«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 52 очками после 24-го тура. Далее расположились «Зенит» (50 очков), «Спартак» (47) и ЦСКА (47).