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14 апреля, 20:24

В «Крыльях» ответили на вопрос о возможной оплате части трансферов за счет пожертвований болельщиков

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о пожертвованиях болельщиков на трансферы команды.

— Важный вопрос про ваш Telegram-канал. Комментарии там оставлять можно только за звезды (платные реакции. — Прим. «СЭ»). Вы сказали, что болельщики будут вносить вклад в развитие Самарского футбола. Значит ли это, что можно как-то посодействовать трансферам? Пожертвовать миллиард звезд, например.

— Это должно быть, конечно, нормальное количество звезд и донатов. Скорее хочется сделать так, чтобы вовлеченность в моем канале росла, но при этом была конструктивна и точечна. Небольшой ценз создает, чтобы не создавать спама. Очень благодарен той армии подписчиков, которая у меня уже есть. Я приближаюсь к первому миллиону. Скорее всего вместе будем думать, на что можно будет в дальнейшем направить эти донаты.

— Сколько уже собрано звезд?

— Навскидку не скажу. Мы находимся на начальной стадии.

— Будут ли скидки журналистам?

— Скидки журналистам мы не делаем (смеется).

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Артига намерен продолжить работу в РПЛ после ухода из «Химок»

Погребняк считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
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