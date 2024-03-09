Погребняк: «Уралу» не хватает высококвалифицированных футболистов. Одному Бикфалви тяжеловато"

Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк ответил на вопрос «СЭ» о будущем главного тренера екатеринбуржцев Виктора Гончаренко.

В 20-м туре «Урал» на своем поле с крупным счетом уступил «Зениту» — 1:4.

«О будущем тренера примет решение Григорий Викторович Иванов. Сейчас, наверное, не стоит нагнетать ситуацию. Видно, что «Урал» в разобранном состоянии. Команде не хватает высококвалифицированных футболистов, какими были Страндберг, Эль-кабир, Димитров, Фидлер, Калинин, Погребняк. Одному Бикфалви тяжеловато», — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После 20 туров «Урал» набрал 19 очков и идет на 13-м месте в РПЛ.