«Рубин» — «Пари НН»: гости выигрывают после первого тайма

«Пари НН» на выезде обыгрывает «Рубин» после первого тайма матча 20-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте после скидки от Кирилла Гоцука забил Александр Трошечкин.

Хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот в первой половине матча.