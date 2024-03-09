Семак: «Вся борьба еще впереди, лидер может меняться каждый тур»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Урала» (4:1) в 20-м туре РПЛ.

«Сегодня получился хороший матч с нашей стороны. Удалось показать хорошую игру, качество, добиться хорошего результата, хорошие мячи забили. Рады, что вышли на первое место. Понимаем, что вся борьба еще впереди: три команды идут очень плотно, каждый тур лидер может меняться», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

После этой игры «Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.