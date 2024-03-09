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9 марта, 17:03

Семак: «Вся борьба еще впереди, лидер может меняться каждый тур»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Урала» (4:1) в 20-м туре РПЛ.

«Сегодня получился хороший матч с нашей стороны. Удалось показать хорошую игру, качество, добиться хорошего результата, хорошие мячи забили. Рады, что вышли на первое место. Понимаем, что вся борьба еще впереди: три команды идут очень плотно, каждый тур лидер может меняться», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

После этой игры «Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Константин Тюкавин

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 9
П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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 17 1 5
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