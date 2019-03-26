Погребняк против Ари, новые переносы в РПЛ, сборная России

Сегодня с 15.00 до 16.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.
Главные темы:
– Скандальный перенос матча “Спартака" с "Рубином"
– Разбирательство в комитете по этике после интервью Павла Погребняка
– Агузаровгейт и молчание Станислава Черчесова
– Матчи сборной России с Бельгией и Казахстаном
– Как травма Кузяева повлияет на игру и результат "Зенита"
– Кризис в "Уфе"
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