Погребняк против Ари, новые переносы в РПЛ, сборная России

Сегодня с 15.00 до 16.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы:

– Скандальный перенос матча “Спартака" с "Рубином"

– Разбирательство в комитете по этике после интервью Павла Погребняка

– Агузаровгейт и молчание Станислава Черчесова

– Матчи сборной России с Бельгией и Казахстаном

– Как травма Кузяева повлияет на игру и результат "Зенита"

– Кризис в "Уфе"

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