Погребняк принес соболезнования родным и близким Козлова

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова.

«Очередная неприятная новость. Это ужас, конечно. Приношу свои соболезнования родным и близким», — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

О смерти 29-летнего Козлова стало известно 15 июля. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол.