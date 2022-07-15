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Погребняк принес соболезнования родным и близким Козлова

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Экс-футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова.

«Очередная неприятная новость. Это ужас, конечно. Приношу свои соболезнования родным и близким», — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

О смерти 29-летнего Козлова стало известно 15 июля. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол.

Александр Козлов
Павел Погребняк
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Бушманов о смерти Козлова: «В «Спартаке» на него возлагали большие надежды»

РФС выразил соболезнования в связи со смертью Козлова
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