Slava Marlow выступит на матче «Динамо» — «Ростов»

По информации «СЭ», Slava Marlow и группа Антона Беляева — Therr Maitz выступят на матче первого тура РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Артисты выступят перед началом игры, которая состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится в воскресенье, 17 июля. Начало — в 20.00 (мск).