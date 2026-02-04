Глушаков — о «Кубке Легенд»: «Поиграем, вспомним прошлое»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о 18-м розыгрыше международного футбольного турнира «Кубок Легенд».

Хавбек примет участие в турнире в составе команды «Легенды «Спартака»». По итогам жеребьевки красно-белые попали в группу B вместе с «Динамо» и сборной мира. В группе A сыграют «Локомотив», ЦСКА и «Зенит».

«Организаторы делают замечательное дело — собирают команду ветеранов. Поиграем, вспомним прошлое. Что касается жеребьевки, думаю, пул участников серьезный. У каждого игрока громкое имя. Будет интересно посмотреть на Кубок. Только «Зенит» для нас — загадка, состав он не назвал. Наверное, до конца ждали жеребьевку, чтобы потом Халка с Витселем заявить (смеется)», — сказал Глушаков.

«Кубок Легенд» пройдет 21 и 22 февраля в Москве.