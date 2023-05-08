Погостнов прокомментировал победу над «Сочи»

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов высказался о победе над «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

— Было несколько опасных ударов у «Сочи», — отметил Погостнов. — Но мы стараемся изучать и справлять ошибки, чтобы у соперника вообще не было шансов.

— Что скажете о заменах, было много травм и изменений в защитной линии.

— Мы наигрывали и отрабатывали разные связки, то что Магкеев получил травму ничего интересного. Желаю здоровья, чтобы быстрее он вернулся.

После победы над сочинцами «Локомотив» с 35 очками поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.