Смородская заявила, что делать выводы по игре «Локомотива» еще рано

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что выводы по игре железнодорожников делать рано.

«Станет ли «Локомотив» конкурентом «Зенита» в следующем сезоне? Да рано об этом говорить, куда вы так спешите? Еще неизвестно, по какой формуле будем играть в следующем сезоне. Я очень рада, что «Локомотив» поднимается, поздравляю их с этим, но выводы делать рано. Является ли Лантратов вратарем номер один в России? Нет, он не номер один», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

После 26 туров московский «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. От «Оренбурга», идущего восьмым, команду Михаила Галактионова отделяют 4 очка.