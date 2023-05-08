Нобоа рассказал о получении российского гражданства

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что подал все необходимые документы для получения российского гражданства.

«Гражданство? Я подал все документы. Но давайте говорить о футболе», — заявил Нобоа.

38-летний хавбек выступает за «Сочи» с 2019 года. В чемпионате России игрок находится с 2007 года, когда перешел в «Рубин» из эквадорского «Эмелека».

Также в РПЛ он играл за «Зенит», «Ростов» и «Динамо».

В текущем сезоне он провел за «Сочи» 24 матча, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.