Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможных решениях предстоящего конгресса ФИФА в Дохе, на котором может быть рассмотрен вопрос о приостановке или исключении союза.

«Вопрос стоит об исключении или приостановлении членства федерации, но пока неизвестно, какие именно федерации будут рассматриваться, — сказал Колосков «СЭ». — Но есть высокая вероятность, что этот вопрос по отношению к нашей стране может возникнуть. Беспокоиться надо. Надо готовиться ко всем итогам рассмотрения этого вопроса. Все может остаться на уровне, который есть сейчас — запрет на участие в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. А может будет и полное исключение. Это самый тяжелый вариант, так как потребуется длительная процедура, чтобы вступить заново. Конечно, мы сможем оспорить в арбитражном суде решение, если оно нас не устроит. Оснований для применения санкций нет никаких. РФС никакие принципы не нарушал».

Подробнее о повестке конгресса можно прочитать здесь.