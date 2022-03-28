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«Оснований для применения санкций по отношению к РФС нет никаких». Колосков — о предстоящем конгрессе ФИФА

Колосков высказался о возможных решениях предстоящего конгресса ФИФА
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможных решениях предстоящего конгресса ФИФА в Дохе, на котором может быть рассмотрен вопрос о приостановке или исключении союза.

«Вопрос стоит об исключении или приостановлении членства федерации, но пока неизвестно, какие именно федерации будут рассматриваться, — сказал Колосков «СЭ». — Но есть высокая вероятность, что этот вопрос по отношению к нашей стране может возникнуть. Беспокоиться надо. Надо готовиться ко всем итогам рассмотрения этого вопроса. Все может остаться на уровне, который есть сейчас — запрет на участие в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. А может будет и полное исключение. Это самый тяжелый вариант, так как потребуется длительная процедура, чтобы вступить заново. Конечно, мы сможем оспорить в арбитражном суде решение, если оно нас не устроит. Оснований для применения санкций нет никаких. РФС никакие принципы не нарушал».

Подробнее о повестке конгресса можно прочитать здесь.

РФС
Вячеслав Колосков
ФИФА
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