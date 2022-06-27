Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Ашота Хачатуряца с поста президента РПЛ.

«Не знаю, с чем это связано. Он мало проработал для того, чтобы оценивать его деятельность. Чтобы подводить итоги работы, нужно отработать срока два, а то и три. Пока этого срока не было и оценивать его деятельность Ашота Рафаиловича, с моей точки зрения неправильно. Жаль, что он не реализовал свою программу. Она была современная, нацеленная на повышение значимости профессионального футбола, повышение его рентабельности, повышение имиджа РПЛ. Жалко, что эта красивая программа не была выполнена», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.