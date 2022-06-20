Колосков назвал отстранение Рыбуса из сборной Польши политическим решением, направленным на дискриминацию

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Польской федерации футбола не вызывать в сборную страны защитника Мацея Рыбуса из-за его перехода в «Спартак».

«Здесь нет каких-то двух смыслов. Стопроцентно политическое решение, направленное на дискриминацию личности. Неуважение к выбору личности. Поляки в сложной ситуации выносят непродуманное решение. Конечно, ФИФА может сказать, что так не делается, но вряд ли кто-то будет вмешиваться. Это осознанный выбор Рыбуса, он понимал, что этим может закончиться. Неслучайно целая группа футболистов из той же Польши и других недружественных нам стран разорвали контракты. Можно только радоваться за Рыбуса и сожалеть, что поляки дошли до такого персонального давления», — сказал Колосков «СЭ».

11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.