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Сегодня, 16:23

Нападающий «Торпедо» Корж высказался о товарищеском матче с «Енисеем»

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Нападающий «Торпедо» Константин Корж прокомментировал победу над «Енисеем» в товарищеском матче (2:1). Футболист забил победный гол на 82-й минуте матча против красноярского клуба.

«Первый матч на сборах часто бывает такой: «под нагрузками», может быть, немного вяловатый. Но здесь важно заставить себя и показать то, что мы умеем. Сегодня победили «Енисей», значит, показали», — цитирует Коржа пресс-служба «Торпедо».

30 июня 26-летний форвард перешел из «Томи» в «Торпедо». В прошедшем сезоне Корж провел 32 матча за томскую команду, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. «Торпедо» в сезоне-2021/22 одержало победу в ОЛИМП ФНЛ и вышло в РПЛ.

Источник: https://torpedo.ru/news/43864/
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