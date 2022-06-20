Нападающий «Торпедо» Корж высказался о товарищеском матче с «Енисеем»

Нападающий «Торпедо» Константин Корж прокомментировал победу над «Енисеем» в товарищеском матче (2:1). Футболист забил победный гол на 82-й минуте матча против красноярского клуба.

«Первый матч на сборах часто бывает такой: «под нагрузками», может быть, немного вяловатый. Но здесь важно заставить себя и показать то, что мы умеем. Сегодня победили «Енисей», значит, показали», — цитирует Коржа пресс-служба «Торпедо».

30 июня 26-летний форвард перешел из «Томи» в «Торпедо». В прошедшем сезоне Корж провел 32 матча за томскую команду, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. «Торпедо» в сезоне-2021/22 одержало победу в ОЛИМП ФНЛ и вышло в РПЛ.