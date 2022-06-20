Источник: большинство клубов РПЛ выступили против расширения лиги с сезона-2023/24

В РПЛ получили результаты опроса клубов по расширению лиги до 18 клубов.

Большинство клубов выступили против расширения. По официально неподтвержденным данным, за расширение с сезона-2023/24 выступили три клуба, сообщает «РБ Спорт».

Ранее, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

Однако пресс-служба РПЛ сообщила, что «Урал» выступил с предложением расширить число участников лиги в сезоне-2023/24.