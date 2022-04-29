Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Мы приехали играть в футбол. Сможем ли мы одержать победу? Кто знает. Футбол начинается при счете 0:0, а как получится, так получится. Но мы приехали не проигрывать. Выйти и проиграть мы не хотим. Мы понимаем, что «Динамо» — команда высокого уровня. Сейчас они на втором месте. Мы будем бороться!» — сказал Иванов «СЭ».

Матч пройдет 30 апреля на стадионе ВТБ Арена (Москва, Россия). Начало — в 14:00 по московскому времени.