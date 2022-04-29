Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:18

Президент «Урала» — о матче с «Динамо»: «Мы приехали не проигрывать»

Президент «Урала» Иванов назвал задачу команды на матч против «Динамо»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Мы приехали играть в футбол. Сможем ли мы одержать победу? Кто знает. Футбол начинается при счете 0:0, а как получится, так получится. Но мы приехали не проигрывать. Выйти и проиграть мы не хотим. Мы понимаем, что «Динамо» — команда высокого уровня. Сейчас они на втором месте. Мы будем бороться!» — сказал Иванов «СЭ».

Матч пройдет 30 апреля на стадионе ВТБ Арена (Москва, Россия). Начало — в 14:00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Рубин» хочет красиво хлопнуть дверью». Колыванов — о матче казанцев с «Сочи»
Колыванов считает, что «Зенит» может стать чемпионом в следующем матче
«Зенит» — «Локомотив»: Гилерме снова пропустит шесть?
Агент рассказал о состоянии игрока «Ахмата» Себая перед матчем с ЦСКА
Арбитр Матюнин прошел проверку на детекторе лжи
«Зенит» — «Локомотив»: голы Дзюбы приблизят команду Семака к титулу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почетный президент РФС назвал азиатский сценарий развития российского футбола деградацией

Колыванов считает, что «Зенит» может стать чемпионом в следующем матче
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости