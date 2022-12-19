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Сегодня, 13:51

Жуков — о желании Промеса получить российский паспорт: «Почему бы и нет?»

Жуков отреагировал на желание Промеса получить российский паспорт
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник красно-белых Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Российское гражданство Промеса? Почему бы и нет? Квинси — замечательный игрок. В этом году лучший бомбардир чемпионата, прекрасный игрок. Если он хочет стать российским гражданином, это очень хорошо», — сказал Жуков «СЭ».

30-летнего футболиста в Нидерландах подозревают в покушении на убийство своего двоюродного брата в 2020 году, а также в незаконном обороте наркотиков и участии в преступной организации.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов в 16 матчах РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров.
Промес ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В составе команды он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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