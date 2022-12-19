Почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник красно-белых Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Российское гражданство Промеса? Почему бы и нет? Квинси — замечательный игрок. В этом году лучший бомбардир чемпионата, прекрасный игрок. Если он хочет стать российским гражданином, это очень хорошо», — сказал Жуков «СЭ».

30-летнего футболиста в Нидерландах подозревают в покушении на убийство своего двоюродного брата в 2020 году, а также в незаконном обороте наркотиков и участии в преступной организации.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов в 16 матчах РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров.

Промес ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В составе команды он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.