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Трабукки — про слова Салиховой о паразитах: «Знакомы с Абаскалем три года, пусть Зарема не переживает»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент Марко Трабукки отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Салихова прокомментировала «СЭ» новость о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль подписался на Трабукки в соцсетях. Она сказала: «Надеюсь, у Абаскаля хватит мудрости не связываться с паразитами».

«Нечего даже комментировать. Я знаю Абаскаля три года, еще до того, как он перешел в «Спартак». Я познакомился с этим специалистом еще тогда, когда Гильермо тренировал в Италии. Мы знакомы с Абаскалем давно. С тех пор как он в Москве, а я в Милане, мы с ним так и не виделись. Так что пусть Зарема не переживает», — приводит слова Трабукки Sport24.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Источник: Sport24
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
Марко Трабукки
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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