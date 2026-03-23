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Судейство

Мажич признал, что Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала

Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич признал ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом» (0:1) в FONBET Кубке России.

Решение главного судьи встречи Павла Кукуяна и его бригады Мажич назвал ужасным. Арбитры посчитали, что защитник «Динамо» Сослан Кагермазов нарушил правила против игрока «Зенита» Даниила Кондакова.

«Какая была реакция когда я увидел этот момент? Ужас. Я смотрел из ВАР-центра. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию ВАР и АВАР. Причина назначения пенальти — фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство ВАР. Это ошибка и арбитра, и ВАР, и АВАР. После этого мы приняли решения по назначениям», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Даниил Кондаков после фола Сослана Кагермазова в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Мх (1:0) 18&nbsp;марта.«Безобразие, маразм, ужас». Что за пенальти назначили в ворота махачкалинского «Динамо»?

«Зенит» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов и сыграет со «Спартаком», а махачкалинское «Динамо» покинуло Кубок России.

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Кубок России
БК Зенит
ФК Динамо (Махачкала)
Милорад Мажич
Павел Кукуян
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