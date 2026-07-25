24-летний Матвей Заика стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ

24-летний Матвей Заика в качестве главного арбитра работает на матче между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» в 1-м туре РПЛ-2026/27.

Заика стал самым молодым главным арбитром в истории турнира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.