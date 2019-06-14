Плетикоса пожелал "Спартаку" удачи в предстоящем сезоне

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса передал привет болельщикам красно-белых. Хорват выступал за красно-белых с 2007 по 2009 год, провел за команду 86 матчей.

– В минувшем сезоне видел мало матчей, потому что в Хорватии перестали показывать российский чемпионат. Но стараюсь быть в курсе событий, читаю новости. Передаю болельщикам красно-белых большой привет, а команде желаю успехов в новом сезоне. Вперед, "Спартак"!, – цитирует пресс-служба клуба Плетикосу.

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