Писарский не работает с агентом Панченко, который назвал его переход в «Крылья» ошибкой

Агент Виктор Панченко не представляет интересы форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского, сообщает Metaratings.ru.

«В футбольном мире все знают, что Писарский сейчас не работает с Панченко, они даже не общаются. Так что это просто мнение отдельного человека, но не агента Писарского. Писарский работает с другим человеком, а Панченко просто использует имя игрока в своих целях», — заявил источник.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» зимой 2023 года.