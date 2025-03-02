Экс-капитан «Спартака» Алекс назвал Дзюбу особенным футболистом

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс прокомментировал игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Дзюба — особенный футболист, очень техничный и умный. Играть с ним было очень здорово и легко. Поздравляю его, потому что это очень нелегкое достижение, и только такие игроки, как Дзюба, могут это сделать. Я очень рад за него и за карьеру, которую он построил», — цитирует бразильца ТАСС.

1 марта 36-летний форвард забил гол в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров среди россиян. На их счету теперь по 233 гола.

Также Дзюба и Кержаков делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, оба забили по 30 мячей.