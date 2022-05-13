Пименов не думает, что ничья «Сочи» с «Нижним Новгородом» поможет морально «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от московского дерби в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

«Если «Динамо» обыграет завтра «Локомотив», то в очной встрече с «Сочи» они разыграют второе-третье место РПЛ. Не думаю, что ничья «Сочи» с «Нижним» поможет морально «Динамо». Мораль здесь не при чем, потому что останется всего один тур, все уйдет на второй план», — сказал Пименов «СЭ».

Пименов считает, что «Динамо» после победы над «Аланией» в БЕТСИТИ Кубке России в более выгодном положении, чем «Локомотив».

«Локо» на сегодняшний день может неожиданно удивить как со знаком плюс, так и со знаком минус — в данный момент это нестабильная команда. Считаю, что матч будет результативным», — добавил Пименов.

У «Сочи» 53 очка, у «Динамо» — 52 и матч в запасе.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 14 мая на «РЖД Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.