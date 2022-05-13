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Сегодня, 22:03

Пименов не думает, что ничья «Сочи» с «Нижним Новгородом» поможет морально «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от московского дерби в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

«Если «Динамо» обыграет завтра «Локомотив», то в очной встрече с «Сочи» они разыграют второе-третье место РПЛ. Не думаю, что ничья «Сочи» с «Нижним» поможет морально «Динамо». Мораль здесь не при чем, потому что останется всего один тур, все уйдет на второй план», — сказал Пименов «СЭ».

Пименов считает, что «Динамо» после победы над «Аланией» в БЕТСИТИ Кубке России в более выгодном положении, чем «Локомотив».

«Локо» на сегодняшний день может неожиданно удивить как со знаком плюс, так и со знаком минус — в данный момент это нестабильная команда. Считаю, что матч будет результативным», — добавил Пименов.

У «Сочи» 53 очка, у «Динамо» — 52 и матч в запасе.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 14 мая на «РЖД Арене». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Руслан Пименов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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 22 1 4
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