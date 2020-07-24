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«Пикировка «Спартака» и «Зенита»? Призываю сделать глубокий вдох и успокоиться». Президент РФС — о перепалке клубов

16:40
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о комментариях, сделанных в последние дни «Спартаком» и «Зенитом». Представители клубов устроили перепалку по поводу судейства в сезоне-2019/20.

— Мое отношение негативное. Считаю, что эта пикировка за гранью. Она не красит футбольные клубы, — заявил Дюков. — В каждом виде спорта есть неписаный этический кодекс. В европейском футболе такое поведение не приветствуется. Треш-ток в рукопашном бое — его неотъемлемая часть. А футбол — другой вид спорта. Хотелось бы призвать клубы сделать глубокий вдох и успокоиться. (Александр Бобров)

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