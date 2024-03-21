Пейчинович назвал ужасом отстранение России от международных соревнований

Экс-защитник «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович поделился мнением об отстранении России от участия в международных спортивных соревнованиях.

«Это нелогично. Всегда на Западе говорят, что спорт вне политики. Когда игрок снимает футболку, чтобы показать майку и поддержать какую-то страну или выразить мнение, то его наказывают. Или команду и их фанатов, когда те показывают политический баннер.

То, что Россию убрали из всех видов спорта, а на спортсменов давят, чтобы те выступали под нейтральным флагом, это ужас. Раньше наказывали клубы и спортсменов, а сейчас они сами мешают спорт и политику. Это Запад, ничего нового с их стороны», — цитирует Пейчиновича Metaratings.ru.

Российская национальная команда с 2022 года не участвует в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2023-м россияне провели 8 матчей, обыграв Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).

21 марта сборная России на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с командой Сербии. 25 марта на том же стадионе состоится встреча с Парагваем.