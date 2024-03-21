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21 марта, 17:15

Футболист «Спартака-2» Бозов — о Промесе: «Игрок прекрасный. Всегда хорошо относится к молодым»

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Никита Бозов, выступающий за «Спартак-2», в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от знакомства с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

— Мы ничего такого не обсуждали — это его жизнь и его личное дело. Не видел его переживаний и не сказал бы, что он о чем-то думает. Тренировался Квинси как и все, на таком же вайбе. Все было отлично.

— Как давно ты с ним знаком? Чем Квинси запомнился тебе по совместной работе или общению?

— Познакомился с ним я только в прошлом году. А первое его появление в «Спартаке» помню только по телевизору. Игрок он прекрасный, это видно по матчам. По-человечески всегда хорошо относится к молодым игрокам: может подсказать, пошутить", — сказал Бозов «СЭ».

Никита Бозов. «Моуринью сказал, что у меня большое будущее». Интервью молодого таланта «Спартака»

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор команды. Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего.

Зарина Халимхонова

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
9
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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