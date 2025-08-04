«Петушиный?» Соболев опубликовал мем с отсылкой к словам Жириновского
Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал в соцсети мем после домашней ничьей с ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ.
«Петушиный?» — написал 28-летний футболист, разместив фотографию в футболке «Зенита» с жестом, повторяющим жест экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
После матча с ЦСКА Соболев разместил в публичном доступе фотографию празднования забитого мяча, как он повторяет движение Жириновского из известного ролика, в котором политик сказал: «Что мне нравится, так это петушиный крик... Вот, запишите его, чтобы слышно было».
В сезоне-2024/25 Соболев в 3 матчах за «Зенит» забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
