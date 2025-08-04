Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 августа, 10:05

«Петушиный?» Соболев опубликовал мем с отсылкой к словам Жириновского

Павел Лопатко
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал в соцсети мем после домашней ничьей с ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ.

«Петушиный?» — написал 28-летний футболист, разместив фотографию в футболке «Зенита» с жестом, повторяющим жест экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

После матча с ЦСКА Соболев разместил в публичном доступе фотографию празднования забитого мяча, как он повторяет движение Жириновского из известного ролика, в котором политик сказал: «Что мне нравится, так это петушиный крик... Вот, запишите его, чтобы слышно было».

В сезоне-2024/25 Соболев в 3 матчах за «Зенит» забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Жерсон, Педро и&nbsp;Матвей Кисляк в&nbsp;матче 3-го тура РПЛ &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (1:1) 3&nbsp;августа.Соболев и Круговой спасли «Зенит» от поражения. ЦСКА увез ничью из Петербурга
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Соболев
ФК Зенит
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Москвич1985

    Странно конечно. Понимаю, если бы Соболеву было лет 17-18. Но для 28-летнего отца семейства такое поведение выглядит инфантильным.

    06.08.2025

  • Москвич1985

    Все верно. Плюс добавлю, что "Зенит" тот матч не выиграл, находится на низком для себя месте, а Соболев тут красуется))

    06.08.2025

  • Москвич1985

    Полностью согласен в части оценки глупой выходки Соболева. По поводу "некогда спокойного Зенита" - не совсем. 10 лет назад Дзюба пришел в "Зенит" и начал наводить шороху. А Кокорин что натворил? И если Дзюба типа привнес свои фишки из "Спартака", то Кокорина явно не в "Спартаке" испортили) Да и Широков не был ангелом еще раньше. Поэтому Соболев продолжает россыпь, скажем так, эксцентричных персонажей в Зените)))))

    06.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ты гомосек?

    05.08.2025

  • prosvet81

    тя видать в свое время француз взял ...свободолюбивый )))

    04.08.2025

  • prosvet81

    этот больной игрочишка решил примерить шапку дзюбы чтоли ...не играть в футбол, а пистаболить

    04.08.2025

  • merniloskut

    Были просто бомжи, теперь к нимдобавилась приставка - петушиные!)))

    04.08.2025

  • Армеец

    Гопник забил с пенальти и раздухарился....Как был...не умный человек, так баобабом и остался!

    04.08.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    шикарный камин аут бывшего дельфина. ну, хорошо, что признал свою истинную натуру и природу)

    04.08.2025

  • Гончар

    Не пойму я зачем тогда зенит рисует льва.рисуйте-петуха или бомжа,будет к месту.

    04.08.2025

  • Гончар

    а разве зенит приличный клуб?

    04.08.2025

  • ONIKAN2013

    На поле свою активность проявляй, а не в медиа-пространстве. Не забывай, где играешь, здесь тебе не позорный спартачок, здесь такое не приветствуется. В другом месте петушиным языком разговаривай.

    04.08.2025

  • обманутый лох

    ждём новых талантливых кричалок )))

    04.08.2025

  • rac135

    БАРРИОС «Мостовой петушара. Почему Мостовой «петушара»? Он мой друг!» СЭ 3.06.2024

    04.08.2025

  • обманутый лох

    Назвать себя петушиным в этой стране.... Это полное отсутствие мозга. Ну наверное знает, что говорит ))))

    04.08.2025

  • DemolisherAjax

    Ну все,гол забил и тот с пенальти,хлеборезку раскрыл :) да Соболь - ты петушиный :)

    04.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    - Ты чего творишь, мусор? Какой я тебе чёрт? - Какой я тебе мусор? Я тебе сто раз говорил, мы не на зоне! Здесь черт - сказочный персонаж! А петух - птица! Символ свободолюбивой Франции!..

    04.08.2025

  • treider

    Вот, полностью согласен. Есть адекватные питерские, их больше.

    04.08.2025

  • treider

    Какая мерзость...

    04.08.2025

  • Степочкин

    Печально что Соболев в некогда спокойный Зенит принес все то салиховско-глушаковское скандальное дерьмо. Прям в авоське из Спартака притащил. Ну и... клуб становится токсичным! Это как с Промесом, нельзя ради голов и очков идти на компромис с совестью, такие в приличных клубах не должны играть. На вопрос Соболева под фото "Петушиный??????" ли он , отвечу - да Соболев, ты петушиный, даже не сомневайся. Ты еще и глупый, подписал вопрос под фото как про себя.

    04.08.2025

  • wam

    Кочет!

    04.08.2025

  • оппонент

    Для тех, у кого одна извилина на всех.

    04.08.2025

  • bandradio

    Похож. Не на Жирика правда, а на петушиного.

    04.08.2025

  • Андрей

    Деревянный пасть открыл

    04.08.2025

    • Макарчук: «Первая лига — это вообще другой футбол, другой чемпионат»

    В «Пари НН» анонсировали трансфер новичка
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости