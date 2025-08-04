Макарчук: «Первая лига — это вообще другой футбол, другой чемпионат»

Полузащитник «Сочи» Антон Макарчук прокомментировал разницу между матчами РПЛ и первой лиги.

«Первая лига — это вообще другой футбол, другой чемпионат. Мы еще с ребятами перед прошлым сезоном говорили, что у нас хороший состав и команда будет спокойно выходить в атаку, играть всей командой через пас, через владение мячом. Но наткнулись на сопротивление соперников.

В принципе все в мире сейчас научились играть в футбол на уровне того, чтобы хотя бы садиться назад, обороняться. В защите уж точно научились играть все. Поэтому нам в ФНЛ было сложно вскрывать оборону соперников. Все бились, все бежали — сложно было в плане тактики какую-то команду раскусить», — цитируют 29-летнего полузащитника «Известия».

По словам футболиста, в первой лиге игроки больше заточены на борьбу и на эмоции.

«Думаю, это в прошлом сезоне нас и подкосило — многие в «Сочи» не понимали, в какую лигу попали. Там своеобразный футбол, но чемпионат сильный и очень непростой», — отметил Макарчук.

«Сочи» по итогам сезона-2024/25 вышел в РПЛ, клуб переиграл «Пари НН» в стыковых матчах (3:1, 1:2) и вернулся в РПЛ.

