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Петржела: «Зениту» нужно сконцентрироваться на РПЛ. Шансов в Лиге чемпионов нет»

18:53
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» победу сине-бело-голубых над «Ахматом» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.

«Победа питерской команды сегодня была ожидаема. «Зенит» был гораздо сильнее «Ахмата» почти на каждом участке поля. Думаю, что ни одна команда не сможет помешать «Зениту» стать чемпионом России в этом сезоне. В Лиге чемпионов, конечно, будут проблемы. Я считаю, что команде нужно сосредоточиться на российском чемпионате, шансов на выход из группы нет», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующий матч «Зенит» проведет 14 сентября на выезде против «Челси» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Лондоне (Англия).

«Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России после победы над «Ахматом» (3:1).

Зенит — Ахмат

 

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Химки 0
1-й тайм

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63

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