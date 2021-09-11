Петржела: «Зениту» нужно сконцентрироваться на РПЛ. Шансов в Лиге чемпионов нет»
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» победу сине-бело-голубых над «Ахматом» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.
«Победа питерской команды сегодня была ожидаема. «Зенит» был гораздо сильнее «Ахмата» почти на каждом участке поля. Думаю, что ни одна команда не сможет помешать «Зениту» стать чемпионом России в этом сезоне. В Лиге чемпионов, конечно, будут проблемы. Я считаю, что команде нужно сосредоточиться на российском чемпионате, шансов на выход из группы нет», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Следующий матч «Зенит» проведет 14 сентября на выезде против «Челси» в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Лондоне (Англия).
«Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России после победы над «Ахматом» (3:1).
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