Руй Витория: «Нужно сохранять атмосферу единства»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал об атмосфере в команде перед матчем 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок».
«Я профессиональный тренер. Готов к тому, чтобы решать проблемы. Жизнь из этого и состоит. Бывает всякое. Сейчас самое главное побеждать, этого от нас ждут.
Федун приехал на тренировку? Очень важно, что сейчас все месте. Это очень важно. Нужно сохранять атмосферу единства», — сказал Витория в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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