Петржела заявил, что «Зенит» снова станет чемпионом

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал главного фаворита в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Я думаю, «Зенит» снова станет чемпионом. Но в этом сезоне «Краснодар» усложнит этот путь к «золоту». Битва за первое место РПЛ будет, и она еще впереди», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

После 16 туров в текущем сезоне РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками, опережая «Краснодар» на один балл, а «Динамо» — на пять.