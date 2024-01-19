Петржела: «Карпина знают в Европе, но вряд ли позовут тренировать топ-клуб»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы российского специалиста Валерия Карпина возглавить европейский клуб.

«Конечно, в Европе футбольные люди знают Карпина. Но сейчас его вряд ли позовут тренировать европейский клуб топ-клуб. Для этого нужны серьезные достижения на международной арене, а их у Карпина-тренера нет», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

54-летний Карпин на данный момент является главным тренером «Ростова» и сборной России. После 18 туров желто-синие под его руководством занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

У Карпина также был опыт работы тренером в Испании. С августа 2014 года по февраль 2015-го он возглавлял «Мальорку».