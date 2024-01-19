Булыкин рассказал, с кем сыграет в матче легенд мира против «Барселоны»

Бывший нападающий сборной России и европейских клубов Дмитрий Булыкин подтвердил, что будет участвовать в матче легенд против «Барселоны».

«Я сейчас нахожусь в Китае, 20 января легенды мира играют с легендами «Барселоны». Да, я буду играть с «Барселоной». Кто еще со мной будет играть? Начиная с Тотти, заканчивая Зеедорфом», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Булыкин в разные годы выступал за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Ден Хааг», «Аякс», «Твенте», «Волгу» и другие команды.

Вместе с железнодорожниками он дважды становился серебряным призером чемпионата России и дважды — обладателем Кубка страны. В составе «Аякса» россиянин выиграл чемпионат Нидерландов в сезоне-2011/12.