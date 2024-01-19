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Сегодня, 00:15

Булыкин рассказал, с кем сыграет в матче легенд мира против «Барселоны»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России и европейских клубов Дмитрий Булыкин подтвердил, что будет участвовать в матче легенд против «Барселоны».

«Я сейчас нахожусь в Китае, 20 января легенды мира играют с легендами «Барселоны». Да, я буду играть с «Барселоной». Кто еще со мной будет играть? Начиная с Тотти, заканчивая Зеедорфом», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Булыкин в разные годы выступал за «Локомотив», «Динамо», «Байер», «Андерлехт», «Ден Хааг», «Аякс», «Твенте», «Волгу» и другие команды.

Вместе с железнодорожниками он дважды становился серебряным призером чемпионата России и дважды — обладателем Кубка страны. В составе «Аякса» россиянин выиграл чемпионат Нидерландов в сезоне-2011/12.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536153_bulyikin_rasskazal_s_kem_syigraet_v_matche_legend_protiv_barselonyi
Дмитрий Булыкин
Футбол
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Локомотив

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