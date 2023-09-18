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Сегодня, 18:40

Петржела: «Единственный шанс остановить «Зенит» — мое назначение в «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, как «Спартаку» остановить гегемонию сине-бело-голубых в РПЛ.

«У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет красно-белым. Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит». (Смеется.) Но им не повезло, что я за «Зенит», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые становились серебряными призерами чемпионата России.

После восьми туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Спартак» идет на 6-й позиции, набрав 13 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо». Клуб из Санкт-Петербурга днем позже дома сыграет с «Локомотивом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-edinstvenny-j-shans-ostanovit-zenit-moe-naznachenie-v-spartak/
Властимил Петржела
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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