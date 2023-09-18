Петржела: «Единственный шанс остановить «Зенит» — мое назначение в «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, как «Спартаку» остановить гегемонию сине-бело-голубых в РПЛ.

«У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет красно-белым. Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит». (Смеется.) Но им не повезло, что я за «Зенит», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые становились серебряными призерами чемпионата России.

После восьми туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Спартак» идет на 6-й позиции, набрав 13 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо». Клуб из Санкт-Петербурга днем позже дома сыграет с «Локомотивом».