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Сегодня, 18:37

Не сумевший закончить матч со «Спартаком» Дркушич выбыл из строя на срок до трех недель

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Ваня Дркушич покидает поле из-за травмы в матче со «Спартаком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья игрока после травмы, полученной в игре 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Сочи» с 85-й минуты остался вдесятером из-за травмы Дркушича. Тренер сочинцев Дмитрий Хохлов сделал все пять замен к 70-й минуте встречи.

«Ване уже лучше, у него была проблема с растяжением подколенного сухожилия. Если восстановление пройдет по плану, надеемся, что примерно через 20 дней он сможет снова играть», — сказал Ратковица «СЭ».

В сезоне-2023/24 Дркушич забил 1 гол в 8 матчах за «Сочи».

«Спартак» в игре с сочинцами прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6 очков) идет на 12-й позиции.

23 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо» в 9-м туре чемпионата России. «Сочи» в этот же день встретится с «Крыльями Советов».

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Ваня Дркушич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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