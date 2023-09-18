Балахнин — о разногласиях Карпина и Абаскаля: «Это недоработка обоих тренерских штабов»

Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин высказался о разногласиях между главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и Гильермо Абаскалем, возглавляющим «Спартак».

«Ясно, что это именно недопонимание. Это недоработка обоих тренерских штабов. На мой взгляд, здесь нет одной виноватой стороны. Если «Спартак» отправляет в сборную травмированного игрока, то он должен предупредить о проблемах. А в сборной недостаточно одного опроса. Хотя национальной команде трудно реагировать без предварительной информации. Не станешь же всем игрокам делать УЗИ мышц. Должна быть коммуникация. Сейчас налицо информационная недоработка, но обе стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы в будущем не было таких конфузов», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Перед матчем «Спартака» с «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ Абаскаль заявил, что полузащитник Руслан Литвинов пропустит эту встречу из-за травмы. По словам тренера, у футболиста было повреждение еще до национальной паузы, но он провел 90 минут в матче за сборную. Карпин считает, что Абаскаль либо вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией.