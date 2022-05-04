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«Краснодар» — «Локомотив»: форвард железнодорожников Кухта вернулся в состав после двухматчевой дисквалификации

«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы на перенесенный матч 19-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы на перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ.

У железнодорожников с первых минут появится нападающий Ян Кухта, который пропустил игры с «Нижним Новгородом» (2:1) и «Зенитом» (1:3) из-за дисквалификации.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Волков, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Бородин, Сухорученко, Газинский, Якимов, Мацукатов, Кокоев, Ильин, Апеков, Самко.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Жемалетдинов, Марадишвили, Бека Бека, Керк, Кухта, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Черный, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Камано.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 19.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
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Химки – Динамо
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Далер Кузяев

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Краснодар

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