«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы на перенесенный матч 19-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы на перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ.

У железнодорожников с первых минут появится нападающий Ян Кухта, который пропустил игры с «Нижним Новгородом» (2:1) и «Зенитом» (1:3) из-за дисквалификации.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Волков, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Бородин, Сухорученко, Газинский, Якимов, Мацукатов, Кокоев, Ильин, Апеков, Самко.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Жемалетдинов, Марадишвили, Бека Бека, Керк, Кухта, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Черный, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Камано.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 19.00 (мск).