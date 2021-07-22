Петржела считает, что «Зенит» снова будет чемпионом России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона Тинькофф РПЛ.

«Я уверен, что лидером будет «Зенит». Потому что в «Зените» самая лучшая команда, хорошее руководство, тренерский состав, болельщики. Поэтому команда из Санкт-Петербурга будет снова чемпионом. Возможно, хорошо себя покажет и «Спартак». Я думаю, что они сыграют еще лучше, чем в прошлом сезоне.

Но вот что ЦСКА, что «Локомотив» — я не думаю, что эти команды составят конкуренцию. «Рубин» останется на своем уровне пятого-шестого места", — рассказал Петржела корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Зенит» сыграет в гостях против «Химок». Встреча состоится 24 июля, начало — в 17.30 (мск).