Петржела: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы российских клубов когда-либо выиграть Лигу чемпионов.

«Думаю, «Спартак» никогда за свою историю не выиграет Лигу чемпионов. День, когда они поднимут над собой этот кубок, не настанет, мне кажется. Больше ли шансов у «Зенита»? Вы в этом турнире даже участия не принимаете и только в далеком будущем вернетесь, не говоря уже о победе в нем», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице. В последних турах красно-белые сыграют с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).