Масалитин: «У ЦСКА сейчас остается три финала»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче армейцев против «Краснодара» в 29-м туре РПЛ.

«ЦСКА надо побеждать, если они хотят выиграть серебро. «Краснодар» может спокойно проиграть, ведь они уже выбыли из борьбы за медали. Игра в РПЛ даст пищу для размышлений о финале Кубка России, но не более того. Финал состоит из одной игры, в которой надо побеждать. У ЦСКА сейчас остается три финала, два из которых в чемпионате России», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

ЦСКА в гостях сыграет с «Краснодаром» в субботу, 27 мая. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.