Петржела: «До конца чемпионата «Зенит» не потеряет ни одного очка»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о чемпионкой гонке в РПЛ.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата возглавляют сине-бело-голубые с 47 очками. «Краснодар» располагается на второй строчке с 46 баллами. При этом у «Зенита» есть еще один матч в запасе.

«Победа «Краснодара» над «Факелом» толком не меняет расклад в чемпионской гонке. Главную задачу «Зенит» выполнил — обыграл «Краснодар» в очном матче. Допускаю, что «Зенит» вообще не потеряет ни одного очка до конца чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

В 25-м туре РПЛ «Зенит» дома сыграет против «Оренбурга». Встреча состоится 21 апреля на стадионе «Газпром Арена».