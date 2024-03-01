Петржела объяснил, почему «Зенит» обыграет «Спартак» в первом матче после рестарта

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком».

«Уверен, что «Зенит» обыграет «Спартак». Во-первых, сильная и опытная команда. А во-вторых, «Зенит» играет дома», — приводит слова Петржелы Betonmobile.

«Спартак» (30 очков) располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Зенит» (36) занимает второе место.

Матч между командами пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.