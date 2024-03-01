Осинькин заявил, что футболисты «Крыльев» действовали пассивно в первом тайме с «Ростовом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал игру в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:2). Он отметил, что во втором тайме команда была активнее, чем в первом.

«В первом тайме немного не хватило инициативы. Наши футболисты были слегка пассивны. В более активный футбол надо было играть, во втором тайме мы это вернули.

Мы пропустили первый гол с углового в сезоне, когда-то это было должно произойти. Особенно сегодня, когда у нас «маленький» состав. Не уследили. По количеству больших футболистов мы сегодня точно проигрывали», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идут на 6-й позиции, набрав 29 баллов.