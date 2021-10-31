Петржела — о жесте Дзюбы: «Я бы за такое разбирался с ним по-серьезному»
Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал жест Артема Дзюбы в адрес Серея Семака в концовки матча против «Динамо» (4:1).
«Если бы я был в «Зените», Артем себе такого не позволил. А если бы и сказал, то разбирался бы я с ним по-серьезному. Не понимаю, почему Семак сделал вид, что он ничего не слышал, это неправильно. Думаю, им необходимо поговорить между собой и решить этот вопрос, иначе может возникнуть сложная ситуация между тренером и игроком. Хотя, наверное, Семак промолчит, он хорошо знает Дзюбу, с ним лучше не конфликтовать», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Дзюба в пятницу в матче с «Динамо» (4:1) забил 144-й гол в чемпионатах России и побил достижение Веретенникова.
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