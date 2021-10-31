Экс-селекционер «Чертаново» оценил развитие Пиняева в «Крыльях Советов»

Экс-селекционер «Чертаново» Николай Горохов в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

— Как вам развитие Пиняева в «Крыльях»?

— Я его помню еще со времен, когда мы в «Краснодаре» играли против «Чертаново». В своем возрасте он всегда был одним из лучших. У него совершенно уникальные качества: наследственная стартовая скорость от мамы-легкоатлетки, смена направления движения плюс футбольная голова. В последней игре Пиняев должен был забивать, он сделал момент для Глушенкова, а тот не забил. Лет в 14, после его первой поездки в «Манчестер Юнайтед», внимания прессы, парень немного остановился. Даже с точки зрения внешнего вида это было заметно. Но потом он стал очень серьезно относиться к футболу, тренировкам. Все лишние аспекты и развлечения от него ушли. В прошлом году в ФНЛ он очень здорово смотрелся. Осинькин бережно относится к Пиняеву, в каждой игре его выпускает независимо от уровня соперника. И он за короткое время на поле делает те действия, которых не делают многие другие футболисты. Создает моменты, обыгрывает. Развивается он там точно. Правильно, что его не перегружают. С ним еще Ларин раньше общался после каждого матча, все объяснял. Это дало свои плоды. Ему нельзя останавливаться, нужно работать над другими качествами. Хорошо бы подтянуть удары, дальние удары и некоторые другие элементы. Важно не повторить неудачные примеры, когда футболисты переставали развиваться.

В нынешнем сезоне 16-летний Пиняев принял участие в 14 матчах за «Крылья», забил два гола и сделал две результативные передачи.

Полностью интервью с Николаем Гороховым читайте на сайте «СЭ»