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Петржела — о будущем Дзюбы: «Оптимальный вариант — возвращение в РПЛ или переход в один из клубов ФНЛ»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил перспективы будущего трудоустройства нападающего Артема Дзюбы.

«Не особо верю, что «Зенит» предлагал новый контракт Дзюбе, когда тот уходил из клуба. Может быть, это была просто вежливость за оказанные услуги. Но для «Зенита» явно было лучше, что он ушел в турецкий клуб, а не остался. Думаю, что для него оптимальным вариантом, своего рода победой, будет возвращение в РПЛ или даже переход в один из клубов ФНЛ», — сказал Петржела «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

Артем Дзюба
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