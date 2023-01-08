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Барбоза: «Дзюба далек от завершения карьеры. У него есть амбиции»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Португальский агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» оценил перспективы будущего трудоустройства нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба может играть на высоком уровне еще 2-3 года. И я говорю о хорошем клубе в хорошем чемпионате. Думаю, разговоры о завершении карьеры преждевременны и неуместны. Он далек от этого. Все зависит от того, где он сам хочет играть. Не верю, что у него нет конкретных предложений от клубов, где он может играть. Здесь вопрос в том, сумеет ли он найти тот клуб, который будет соответствовать его требованиям. Саудовская Аравия? Те футболисты, которые туда уезжают, уже не особо в состоянии играть и не востребованы в Европе. Сомневаюсь, что Артем хочет там играть. У него есть амбиции», — сказал Барбоза «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

Артем Дзюба
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